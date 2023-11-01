Apple Watch не выйдут в этом году из-за отсутствия инноваций

Позавчера компания Apple провела свою официальную презентацию, в рамках которой представила исключительно новые ноутбуки, тогда как многие потенциальные покупатели ожидали увидеть нечто более интересное. Например, многие инсайдеры говорили о том, что компания должна выпустить в продажу новые умные часы, но этого не произошло. Вероятно, дело в том, что у компании пока что нет ничего нового, что можно было бы интегрировать в данный гаджет. Поставить процессор нового поколения компания не может, потому что его просто нет, да и каких-либо действительно новых функций на текущий момент у производителя тоже нет. Так что теперь инсайдеры говорят, что компания отложила релиз новых умных часов, чтобы разработать какие-то передовые технологии для контроля за здоровьем.

Например, новые умные часы будут гораздо лучше отслеживать уровень стресса пользователя, что в определённых сценариях действительно полезно, но сложно себе представить часы, которые могут понять настроение человека. Всё же параметры стресса — это достаточно образный момент, потому что каждый организм реагирует на стресс по-разному. Также поставщики секретной информации считают, что компания существенно проработает различного рода физические активности, чтобы пользователь мог заниматься специфическими видами спорта, отслеживая при этом свою активность и нагрузку на организм. Но этого всё равно недостаточно, чтобы представить существенно новый гаджет следующего поколения.