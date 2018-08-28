Apple Watch получат новый дисплей

До презентации компании Apple осталось совсем немного времени и появились первые внятные слухи. Оказалось, что яблочная компания планирует улучшить свои часы и сделать их безрамочными. Пока что это лишь новость, у которой нет ни официального подтверждения, ни каких-либо скриншотов, но Apple Watch, вероятнее всего, будет без рамок на корпусе. Нововведение весьма спорное, ведь производитель ранее уже показал часы, у которых рамка сведена к минимуму и какой смысл делать рамку чуть тоньше, чтобы выдать это за инновацию? С другой стороны, в прошлом году Apple также поступила с беспроводной зарядкой, которую уже все давно используют, а нам вдруг взяли и показали совершенно невероятную технологию. Она так в продажу и не вышла, кстати, хотя инженеры обещали релиз в феврале этого года.