Apple Watch получат улучшенную беспроводную связь

Apple, по всей видимости, работает над улучшением внутренних компонентов своих умных часов, которые достаточно хорошо продаются на самом деле. Компания планирует производить различные новые компоненты для Apple Watch, чтобы улучшить качество приема сигнала беспроводной связи. Согласно отчету AppleInsider, гигант из Купертино работает над улучшением приема своих Wi-Fi, Bluetooth, GPS, UWB и других функций антенн. Кроме того, данная компания работает над добавлением дополнительных функций к компонентам Apple Watch, встраивая в них новые антенны. Например, в будущем на них может появится поддержка сотовых сетей пятого поколения, что крайне положительно скажется на скорости связи и расширит функционал умных часов.

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