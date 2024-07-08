Apple Watch получат увеличенный дисплей

Новые умные часы Apple Watch, которые должны выйти в сентябре текущего года, по информации инсайдеров, будут иметь достаточно большой экран (больше, чем у предшественников) и будут тоньше моделей предыдущего поколения, но других изменений в дизайне не ожидается. Эту информацию сообщил Марк Гурман из информационного издания Bloomberg, а его данные обычно достаточно точны (на самом деле в сети есть слух о том, что ему просто отправляют данные сами компании, чтобы он поднимал информационный шум в интернете и привлекал больше внимания к будущим новинкам). При этом умные часы Apple Watch Ultra в этом году не получат значительных изменений в дизайне, хотя под капотом улучшения всё же будут.

Например, если верить информации инсайдеров, умные часы Apple Watch Ultra будут работать на новом процессоре, который в будущем должен позволить использовать передовые функции искусственного интеллекта от компании Apple. Но эти функции не появятся в этом году, так как Apple сейчас сосредоточена на внедрении ИИ только в iPhone, iPad и Mac. На следующем этапе функции будут интегрированы в шлем дополненной реальности Vision Pro, а только потом компания будет заниматься умными часами. Кроме того, долгожданный релиз функции отслеживания артериального давления, скорее всего, не состоится в этом году, так как Apple столкнулась с серёзными проблемами, обнаружив, что данная функция не была настолько точна, как ожидалось в процессе тестирования. А Apple такое выпускать точно не станет.