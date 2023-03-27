Apple Watch получат важнейшую функцию ещё не скоро

Хотя многие пользователи уверены, что все разработки компании Apple являются абсолютным чудом, на самом деле чаще всего производитель задействует что-либо в своих устройствах только в том случае, если другие эту технологию уже протестировали. А вот если речь идёт о собственных разработках, которых ещё нет на рынке, то релиз можно ждать годами. Например, какое-то время назад инсайдеры рассказали о том, что компания планирует в своих умных часах Apple Watch реализовать датчик уровня глюкозы в крови, который позволит отказаться от инвазивного способа получения информации о глюкозе. Для людей с сахарным диабетом, которым нужно постоянно следить за уровнем сахара в крови посредством проб крови, это просто невероятный подарок на самом деле.

Проблема лишь в том, что данная разработка застопорилась — компания разрабатывает систему уже достаточно много лет, при этом достоверной информации о скором релизе нет. Более того, близкие к вопросу пользователи сообщают, что Apple Watch с данным датчиком должны выйти в течение нескольких лет, но раньше 2025 года их ждать точно не стоит. Это связано с тем, что датчик нельзя просто разработать и поставить в часы — он должен пройти массу испытаний и получить море лицензий, чтобы потом устройство можно было использовать в этом направлении. А так как рынок США огромен, документооборот там тоже внушительный, то Apple придётся ещё немало поработать, дабы устройство официально отправилось в релиз с данной функцией.
Себестоимость Google Pixel Watch составляет всего 123 доллар…
Довольно интересно иногда наблюдать за информацией о себестоимости того или иного устройства — например, …
Фитнес-браслет Honor Band 7 готов глобальному релизу…
Авторитетный информатор SnoopyTech поделился изображениями глобальной версии фитнес-браслета Honor Band 7…
Стала известна европейская цена Xiaomi Watch S1 Pro…
Авторитетный инсайдер SnoopyTech поделился информацией о глобальной версии умных часов Xiaomi Watch S1, к…
Garmin представила умные часы Forerunner 265…
На рынке умных часов на текущий момент есть всего один явный лидер — это компания Apple, которая продаёт …
Представлены часы Fire-Boltt Invincible Plus…
Компания Fire-Boltt пополнила ассортимент смарт-часов моделью Invincible Plus, которая оценена в 48 долла…
Браслет Redmi Smart Band 2 вышел в Европе …
Компания Xiaomi дала старт европейским продажам умного браслета Redmi Smart Band 2, который в некоторых с…
Представлены часы Amazfit T-Rex Ultra…
Компания Huami пополнила ассортимент смарт-часов моделью Amazfit T-Rex Ultra, которая оценена в 400 долла…
Apple готовит новые умные часы на microLED-дисплее…
Буквально начиная с зимы текущего года на просторах интернета появляется информация об умных часах следую…
Apple Watch Ultra на Android в народном исполнении. Обзор DT8 Ultra +Apple Watch Ultra на Android в народном исполнении. Обзор DT8 Ultra +
Обзор Aimoto Sport 4G. Умные часы с трекером и мониторингом активностиОбзор Aimoto Sport 4G. Умные часы с трекером и мониторингом активности
Лучшие умные часы для плавания в бассейне и на море. Экспертный рейтинг 2022Лучшие умные часы для плавания в бассейне и на море. Экспертный рейтинг 2022
Обзор HUAWEI Band 7. Доступный браслет с AMOLED-дисплеемОбзор HUAWEI Band 7. Доступный браслет с AMOLED-дисплеем
Обзор NO.1 DT8 Ultra. Народная копия Apple Watch Ultra за 2000 рублейОбзор NO.1 DT8 Ultra. Народная копия Apple Watch Ultra за 2000 рублей
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor