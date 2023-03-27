Apple Watch получат важнейшую функцию ещё не скоро

Хотя многие пользователи уверены, что все разработки компании Apple являются абсолютным чудом, на самом деле чаще всего производитель задействует что-либо в своих устройствах только в том случае, если другие эту технологию уже протестировали. А вот если речь идёт о собственных разработках, которых ещё нет на рынке, то релиз можно ждать годами. Например, какое-то время назад инсайдеры рассказали о том, что компания планирует в своих умных часах Apple Watch реализовать датчик уровня глюкозы в крови, который позволит отказаться от инвазивного способа получения информации о глюкозе. Для людей с сахарным диабетом, которым нужно постоянно следить за уровнем сахара в крови посредством проб крови, это просто невероятный подарок на самом деле.

Проблема лишь в том, что данная разработка застопорилась — компания разрабатывает систему уже достаточно много лет, при этом достоверной информации о скором релизе нет. Более того, близкие к вопросу пользователи сообщают, что Apple Watch с данным датчиком должны выйти в течение нескольких лет, но раньше 2025 года их ждать точно не стоит. Это связано с тем, что датчик нельзя просто разработать и поставить в часы — он должен пройти массу испытаний и получить море лицензий, чтобы потом устройство можно было использовать в этом направлении. А так как рынок США огромен, документооборот там тоже внушительный, то Apple придётся ещё немало поработать, дабы устройство официально отправилось в релиз с данной функцией.