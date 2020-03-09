Apple Watch получит возможность определить уровень кислорода в крови

2020-03-09, Автор - Ramil; Продукт - Apple Watch; [131]
Новый фрагмент кода в операционной системе iOS 14 в часах Apple Watch позволит определить уровень кислорода в крови. Для этого потребуется совершенно новое оборудование. Не известно, будет ли поддерживать новую функцию часы Apple Watch Series 4 и Series 5.

Благодаря новой функции вы будете в курсе вашего состояния здоровья. Если содержание уровня кислорода окажется ниже 80 % ваше здоровье может ухудшится. Недостаток кислорода пагубно сказывается на работе мозга и сердца.

Для внедрения новой функции компании Apple могут понадобиться дополнительные финансовые средства.

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