Apple Watch получит возможность определить уровень кислорода в крови

Новый фрагмент кода в операционной системе iOS 14 в часах Apple Watch позволит определить уровень кислорода в крови. Для этого потребуется совершенно новое оборудование. Не известно, будет ли поддерживать новую функцию часы Apple Watch Series 4 и Series 5.

Благодаря новой функции вы будете в курсе вашего состояния здоровья. Если содержание уровня кислорода окажется ниже 80 % ваше здоровье может ухудшится. Недостаток кислорода пагубно сказывается на работе мозга и сердца.

Для внедрения новой функции компании Apple могут понадобиться дополнительные финансовые средства.