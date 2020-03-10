Apple Watch сможет определять уровень кислорода в крови

В этом году Apple добавит в Apple Watch две новые функции с помощью обновления программного обеспечения. В фрагменте кода iOS 14 была обнаружена возможность определять уровень кислорода в крови с помощью Apple Watch. Считается, что здоровый уровень кислорода в крови находится между 95% и 100%, в то время как уровень ниже 80% может повлиять на работу сердца и мозга. Длительное низкое насыщение крови кислородом увеличивает риск остановки дыхания или сердца.

Производитель также разрабатывает новое уведомление о работоспособности для запуска оповещений, аналогичных текущим уведомлениям о частоте сердечных сокращений. Также в Series 6 улучшится распознавание ЭКГ при пульсе от 100 до 120 ударов в минуту. По слухам, помимо этих функций Apple в этом году добавит в свои популярные часы отслеживание сна.