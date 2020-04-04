Apple Watch стали поддерживать Android

2020-04-04, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Apple Watch; [265]
Компания Apple выпускает приложение для своих часов Apple Watch под операционную систему Android 10.

С помощью этого приложения, часы Apple Watch будут совместимы с Android смартфонами. Но есть одно но, приложение будет работать только при условии оплаты ежемесячной подписки в 5 долларов и при наличии учетной записи Apple ID.

Компания Apple дарит первый месяц использования приложения бесплатно. Приложение для часов Apple Watch будет доступен для скачивания в Google Play с 3 апреля. Ещё компания Apple помимо стандартной подписки, предложит еще вариант студенческой за 2 доллара в месяц и годовую подписку за 50 долларов.


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