Apple Watch стали поддерживать Android

Компания Apple выпускает приложение для своих часов Apple Watch под операционную систему Android 10.

С помощью этого приложения, часы Apple Watch будут совместимы с Android смартфонами. Но есть одно но, приложение будет работать только при условии оплаты ежемесячной подписки в 5 долларов и при наличии учетной записи Apple ID.

Компания Apple дарит первый месяц использования приложения бесплатно. Приложение для часов Apple Watch будет доступен для скачивания в Google Play с 3 апреля. Ещё компания Apple помимо стандартной подписки, предложит еще вариант студенческой за 2 доллара в месяц и годовую подписку за 50 долларов.