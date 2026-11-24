Huawei представила умные часы Watch Air

Компания Huawei представила в Китае умные часы Watch Air, которые стали самой тонкой моделью в истории производителя. Толщина корпуса новинки составляет всего 6,9 мм, а вес — около 27 грамм. Модель Huawei Watch Air также отличается новой конструкцией, которую ранее в умных часах компании не использовали. Суть в том, что это первая модель производителя с цельным корпусом из высокоглянцевого титанового сплава. Для повышения прочности также применяется титановый сплав TC4 и покупателям предложат три варианта оформления — чёрный, серебристый и золотой. На передней панели расположился 1,92-дюймовый AMOLED-дисплей с рамками толщиной всего 1,4 мм со всех сторон. Соотношение площади экрана к передней поверхности составляет 86%, пиковая яркость достигает 3500 нит, а технология LTPO 2.0 обеспечивает адаптивное изменение частоты обновления.

Часы работают под управлением HarmonyOS и сохраняют привычные элементы управления Huawei — вращающуюся заводную головку и многофункциональную кнопку на правой стороне корпуса. Устройство совместимо со смартфонами, планшетами и наушниками компании — пользователи могут получать уведомления о сообщениях, синхронизировать данные о здоровье и управлять подключёнными устройствами. Для занятий спортом предусмотрены режимы отслеживания катания на лыжах и езды на велосипеде — часы записывают результаты тренировок и анализируют собранные данные. Цена пока что под вопросом, но это явно флагманский продукт.