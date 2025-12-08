Представлены изогнутые игровые мониторы Digma 27A511F и 27A511Q

Digma представила две новые модели изогнутых мониторов серии Overdrive, разработанных специально для геймеров. Модели 27A511F и 27A511Q отличаются высокой частотой обновления (200 Гц) и малым временем отклика (1 мс), что обеспечивает преимущество в динамичных играх и при просмотре контента. Оба монитора оснащены 27-дюймовыми VA-матрицами. Модель DIGMA 27A511F имеет разрешение Full HD (1920x1080), а DIGMA 27A511Q — Quad HD (2560x1440). Дисплеи отображают 16,7 миллионов цветов, обеспечивая яркое и насыщенное изображение с широкими углами обзора (178 градусов).

Для комфорта пользователей и защиты зрения предусмотрены антибликовое покрытие, технологии Flicker Free и Low Blue Light. Оба монитора поддерживают адаптивную синхронизацию и оснащены RGB-подсветкой на задней панели. Наличие портов HDMI и DisplayPort позволяет подключать различные устройства. Также предусмотрен разъем для наушников. Конструкция обеспечивает регулировку наклона экрана в диапазоне от -5 до +15 градусов и поддерживает стандарт VESA 100x100. Цвет корпуса – черный. В комплект входит кабель HDMI.
Представлен 420-Гц недорогой монитор ViewSonic VX25G26-4 …
Компания ViewSonic пополнила ассортимент игровых мониторов моделью VX25G26-4, которая получила 24,5-дюймо…
Представлен 240-Гц монитор Gigabyte GO27Q24…
Компания Gigabyte пополнила ассортимент игровых мониторов моделью GO27Q24, которая основана на 27-дюймово…
Представлен монитор Huion Kamvas Pro 27 с поддержкой стилуса…
Компания Huion пополнила ассортимент мониторов моделью Kamvas Pro 27, которая может похвастаться поддержк…
AOC представила монитор с двумя режимами отображения…
Компания AOC представила два новых игровых монитора высокого класса в линейке AOC Gaming, сделав ставку и…
ASUS выпустила первый в мире 8К-дисплей с HDR…
Компания ASUS, известная своими комплектующими и периферией для ПК, представила флагманский монитор ProAr…
Представлен 288-Гц монитор AOC U27U3XD…
Компания AOC пополнила ассортимент игровых мониторов моделью U27U3XD, которая основана на 27-дюймовой IPS…
Представлен 240-Гц монитор Thermaltake TPM-O49CDQ…
Компания Thermaltake пополнила ассортимент сверхшироких геймерских мониторов моделью Thermaltake TPM-O49C…
Представлены панельные ПК ASUS APC-125U на Core Ultra 5 125U…
Компания ASUS пополнила ассортимент промышленных устройство моделью APC-125U, которая представляет собой …
GIGABYTE MO34WQC2 обзор и тесты QD-OLED монитора 240 ГцGIGABYTE MO34WQC2 обзор и тесты QD-OLED монитора 240 Гц
Gigabyte M27Q3 обзор и тесты. 27-дюймовый 2К-монитор с 320 ГцGigabyte M27Q3 обзор и тесты. 27-дюймовый 2К-монитор с 320 Гц
GIGABYTE M27QA ICE обзор и тесты игрового монитора среднего ценового сегмента в белом цветеGIGABYTE M27QA ICE обзор и тесты игрового монитора среднего ценового сегмента в белом цвете
GIGABYTE M27UP ICE обзор и тесты. Белоснежный, 4К, игровой мониторGIGABYTE M27UP ICE обзор и тесты. Белоснежный, 4К, игровой монитор
Игровой монитор GIGABYTE GS27U обзор и тестыИгровой монитор GIGABYTE GS27U обзор и тесты
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor