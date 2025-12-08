Представлены изогнутые игровые мониторы Digma 27A511F и 27A511Q

Digma представила две новые модели изогнутых мониторов серии Overdrive, разработанных специально для геймеров. Модели 27A511F и 27A511Q отличаются высокой частотой обновления (200 Гц) и малым временем отклика (1 мс), что обеспечивает преимущество в динамичных играх и при просмотре контента. Оба монитора оснащены 27-дюймовыми VA-матрицами. Модель DIGMA 27A511F имеет разрешение Full HD (1920x1080), а DIGMA 27A511Q — Quad HD (2560x1440). Дисплеи отображают 16,7 миллионов цветов, обеспечивая яркое и насыщенное изображение с широкими углами обзора (178 градусов).

Для комфорта пользователей и защиты зрения предусмотрены антибликовое покрытие, технологии Flicker Free и Low Blue Light. Оба монитора поддерживают адаптивную синхронизацию и оснащены RGB-подсветкой на задней панели. Наличие портов HDMI и DisplayPort позволяет подключать различные устройства. Также предусмотрен разъем для наушников. Конструкция обеспечивает регулировку наклона экрана в диапазоне от -5 до +15 градусов и поддерживает стандарт VESA 100x100. Цвет корпуса – черный. В комплект входит кабель HDMI.