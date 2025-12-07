Представлен 160-Гц двухрежимный монитор Hisense 27GX

Компания Hisense пополнила ассортимент мониторов моделью 27GX, которая основана на 27-дюймовой матрице с подсветкой U+ Mini LED с 2304 зонами локального затемнения. Новинка также характеризуется режимом с разрешением 4K с кадровой частотой 160 Гц и разрешением 1080p с частотой обновления 320 Гц, 98% покрытием цветовой палитры DCI-P3 и 85% BT.2020, точностью цветопередачи ΔE<1, глубиной цвета 10 бит, пиковой яркостью XDR 2000 нит, однокристальной системой MediaTek 9655, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти, функциями Smart TV, датчиком освещения для автоматической регулировки яркости, двумя 5-Вт динамиками с поддержкой Dolby Vision и Dolby Atmos, портами HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB-A, USB-C и Type-C с 90-Вт обратной зарядкой, а также адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3. Цена монитора на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 595 долларов.