Apple больше не будет выпускать iPhone mini

Все текущие модели iPhone 15 и iPhone 16 имеют экраны от 6,1 до 6,9 дюймов, тогда как iPhone 12 mini и iPhone 13 mini оснащались 5,4-дюймовыми дисплеями. Последний iPhone SE имел 4,7-дюймовый экран, но из-за толстых рамок его общий размер был даже больше. Хотя существует немалая группа пользователей, которые хотели бы возвращения iPhone mini, согласно данным аналитиков, компактные модели просто не пользовались достаточным спросом, чтобы Apple продолжала их выпуск. Соответственно, ждать возвращения мини-версии iPhone в ближайшее время не стоит — производитель не будет выпускать смартфоны, которые никто не планирует покупать. Современные пользователи в большинстве своём предпочитают более крупные дисплеи, ведь с ними удобнее работать.