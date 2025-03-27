Apple больше не будет выпускать iPhone mini

Анонимный источник информационного издания Bloomberg сегодня сообщил плохие новости для поклонников iPhone mini — он уверенно заявил, что Apple в настоящее время не планирует возвращать компактную модель iPhone. Компания прекратила выпуск iPhone 13 mini в сентябре 2023 года и с тех пор не предлагала мини-версии своих устройств. Ожидается, что iPhone 17 mini в этом году не выйдет, а заявление инсайдера, вероятно, исключает и возможность появления iPhone 18 mini в следующем году, учитывая многолетний цикл планирования и разработки новых iPhone. После того, как в прошлом месяце Apple сняла с производства третье поколение iPhone SE, в её линейке больше нет новых моделей iPhone с диагональю менее 6 дюймов.

Все текущие модели iPhone 15 и iPhone 16 имеют экраны от 6,1 до 6,9 дюймов, тогда как iPhone 12 mini и iPhone 13 mini оснащались 5,4-дюймовыми дисплеями. Последний iPhone SE имел 4,7-дюймовый экран, но из-за толстых рамок его общий размер был даже больше. Хотя существует немалая группа пользователей, которые хотели бы возвращения iPhone mini, согласно данным аналитиков, компактные модели просто не пользовались достаточным спросом, чтобы Apple продолжала их выпуск. Соответственно, ждать возвращения мини-версии iPhone в ближайшее время не стоит — производитель не будет выпускать смартфоны, которые никто не планирует покупать. Современные пользователи в большинстве своём предпочитают более крупные дисплеи, ведь с ними удобнее работать.