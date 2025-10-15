Apple больше не главный клиент TSMC

Компания TSMC не только демонстрирует впечатляющий рост, но и получает мощный стимул для исследований и разработки производственных процессов следующего поколения благодаря своему крупнейшему клиенту — Apple. В 2024 году на долю калифорнийского гиганта пришлось 24 процента выручки тайваньского производителя полупроводников. Однако теперь это звание может перейти к другой компании — согласно последним данным, заказы на процессоры для смартфонов постепенно сокращаются, тогда как спрос на решения для высокопроизводительных вычислений стремительно растёт. Согласно свежей статистике, заказы HPC-сегмента заняли 60% выручки TSMC во втором квартале 2025 года, заметно обогнав сегмент смартфонов. NVIDIA, как сообщается, уже использует более половины производственных мощностей TSMC для передовой упаковки CoWoS, что впервые за многие годы позволяет ей конкурировать с Apple по объёмам заказов. Если компания сохранит текущий темп, то её доля в общей выручке TSMC в 2025 году составит от 19 до 21%.

Точная доля Apple не указана, но в 2026 году она может вернуть себе лидерство. Сообщается, что компания разрабатывает сразу четыре 2-нанометровых процессора, а также второе поколение модема C2 5G для серии iPhone 18 и, возможно, беспроводной чип N2 для этих устройств. Помимо этого, Apple, вероятно, сотрудничает с TSMC, чтобы ускорить запуск производства на 1,4-нанометровом техпроцессе, который должен начать работу к концу 2025 года, совершив революцию.