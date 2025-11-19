Смартфон Vivo X200T засветился в сети

В базе данных IMEI обнаружилось упоминание смартфона Vivo X200T, который еще не был представлен официально. Ведомство не раскрывает технические характеристики устройства, но само появление в базе данных говорит о скором релизе.

Напомним, что оригинальный Vivo X200 оснащается 3-нм топовым чипсетом MediaTek Dimensity 9400, ОЗУ LPDDR5, флеш-памятью UFS 4.0, 6,67-дюймовым LTPS AMOLED-экраном с разрешением 1,5K, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью до 4500 нит и частотой ШИМ-затемнения 2160 Гц, селфи-камерой на 32 Мп, основной камерой разрешением 50 Мп (Sony LYT-818 и OIS), 50 Мп (сверхширик и оптическая стабилизация) и 50 Мп (сенсор IMX882, 3-кратный оптический зум и OIS), аккумулятором ёмкостью 5800 мАч, поддержкой 90-Вт проводной зарядки и защитой от пыли и воды согласно степеням IP68/IP69.
