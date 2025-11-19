Смартфон Vivo S50 Pro Mini получит SoC Snapdragon 8 Gen 5

Компания Vivo официально объявила о скором релизе компактного смартфона S50 Pro Mini. Производитель подтвердил наличие новой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, которая будет представлена через несколько дней. Смартфон также получит оперативную память стандарта LPDDR5X и флеш-память UFS 4.1. По данным производителя, аппарат набрал в бенчмарке AnTuTu более 3 миллионов баллов.

Напомним, что предыдущее поколение в лице S30 Pro mini оснащается 6,31-дюймовым LTPO AMOLED-дисплеем с разрешением 1.5K, частотой обновления до 120 Гц и пиковой яркостью 5000 нит, 4-нанометровой платформой MediaTek Dimensity 9300+, ОЗУ LPDDR5X, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Sony IMX921 и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископ с 3-кратным оптическим зумом), фронтальной камерой разрешением 50 Мп, алюминиевой рамкой, защитой от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69, батареей ёмкостью 6500 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт.