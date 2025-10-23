Представлен смартфон Redmi K90

Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью Redmi K90, которая основана на прошлогоднем флагманском процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Новинку также оснастили продвинутой системой охлаждения с испарительной камерой площадью 5300 мм², 6,59-дюймовым плоским AMOLED-экраном с разрешением 2510:1156 точек, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 3500 нит и ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, до 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X, до 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.1, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Light Fusion 800 оптического формата 1/1,55 дюйма и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 50 Мп (телеобъектив с 2,5-кратным оптическим приближением), селфи-камерой разрешением 20 Мп, стереодинамики с настройкой Sound by Bose, кремний-углеродной батареей на 7100 мАч, поддержкой 100-Вт проводной и 22,5 Вт обратной зарядок, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, стеклянным корпусом толщиной 8 мм и металлической рамкой. Смартфон оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 360 долларов за базовую конфигурацию с 12/256 ГБ.

Флагман Xiaomi 15T Pro вышел в России…
Компания diHouse, являющаяся официальным дистрибьютором продукции Xiaomi, объявила о старте российских пр…
Xiaomi продала 1 миллион флагманов всего за пять дней…
Новая серия смартфонов Xiaomi 17, представленная в Китае в конце прошлого месяца, всего за неделю после р…
Google Pixel 10 Pro XL показали в двух расцветках …
Профильное издание WinFuture опубликовало рендеры флагманского смартфона Google Pixel 10 Pro XL, который …
Представлен раскладной телефон HMD 2660 Flip…
Компания HMD объявила о выпуске бюджетного раскладного телефона HMD 2660 Flip, который может похвастаться…
Xiaomi 17 Pro Max возглавил рейтинг AnTuTu…
Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала рейтинг самых производительных флагманских смартфонов, работающих п…
OnePlus 15 показали живых фото …
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station опубликовал живые фото флагманского смартфона OnePlus 15, кото…
У пользователя загорелся Google Pixel 6A…
Очередной пользователь сообщил о возгорании Pixel 6A, и, как отмечает издание Android Authority, на этот …
Официально: Meizu 22 готов к выходу …
Компания Meizu объявила, что презентация компактного флагманского смартфона Meizu 22 состоится 15 сентябр…
Скорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 ProСкорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 Pro
Обзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностейОбзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностей
Обзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублейОбзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублей
Tecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфонаTecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфона
TECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфонTECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфон
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor