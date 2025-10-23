Представлен смартфон Redmi K90

Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью Redmi K90, которая основана на прошлогоднем флагманском процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Новинку также оснастили продвинутой системой охлаждения с испарительной камерой площадью 5300 мм², 6,59-дюймовым плоским AMOLED-экраном с разрешением 2510:1156 точек, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 3500 нит и ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, до 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X, до 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.1, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Light Fusion 800 оптического формата 1/1,55 дюйма и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 50 Мп (телеобъектив с 2,5-кратным оптическим приближением), селфи-камерой разрешением 20 Мп, стереодинамики с настройкой Sound by Bose, кремний-углеродной батареей на 7100 мАч, поддержкой 100-Вт проводной и 22,5 Вт обратной зарядок, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, стеклянным корпусом толщиной 8 мм и металлической рамкой. Смартфон оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 360 долларов за базовую конфигурацию с 12/256 ГБ.