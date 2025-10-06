Honor X9d с АКБ на 8300 мАч стал хитом продаж

Компания Honor похвасталась результатами глобальных предпродаж смартфона Honor X9d, который был представлен в конце сентября. Утверждается, что в Малайзии вся доступная для предзаказа партия Honor X9d была распродана за 10 дней до старта розничных продаж. Новинка оказалась в пять раз популярнее своего предшественника в рамках предзаказа. Аналогичная история случилась и в Сингапуре.

Напомним, что HONOR X9d 5G имеет в своем оснащении кремний-углеродный аккумулятор ёмкостью 8300 мАч, 6,79-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2640:1200 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 6000 нит, 4-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 c максимальной частотой до 2,3 ГГц и графическим адаптером Adreno 810, сдвоенную основную камеру с модулями на 108 Мп (OIS) и 5 Мп, фронтальную камеру разрешением 16 Мп, поддержку проводной зарядки мощностью 66 Вт, ударопрочный корпус, защиту от воды и пыли (IP69K, IP68 и IP66), модем 5G и стереодинамики.
