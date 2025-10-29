Qualcomm уже готовит к релизу процессор Snapdragon 8 Elite Gen 6

Компания Qualcomm намерена не отставать от Apple и планирует представить свой первый 2-нанометровый процессор Snapdragon 8 Elite Gen 6 уже в конце 2026 года, сменив нынешний Snapdragon 8 Elite Gen 5. По данным инсайдеров, новый чип получит поддержку оперативной памяти LPDDR6 и флеш-памяти UFS 5.0, что должно обеспечить серьёзный скачок в скорости и энергоэффективности. Однако слухи о том, что Qualcomm якобы перейдёт на более продвинутый техпроцесс TSMC N2P, вызывают сомнения. Информатор Digital Chat Station на платформе Weibo заявил, что Snapdragon 8 Elite Gen 6 будет технологически опережать Apple A20 и A20 Pro, поскольку будет производиться по улучшенному техпроцессу N2P, тогда как Apple, по слухам, использует стандартный N2.

Тем не менее, этот тезис выглядит спорным, особенно учитывая, что Apple, как сообщалось ранее, закрепила за собой более половины стартового объёма производства 2-нанометровых пластин TSMC, тем самым ограничив доступ к ним конкурентов вроде Qualcomm и MediaTek. По оценкам, массовое производство 2-нанометровых чипов TSMC начнётся в конце 2025 года, а объём выпуска достигнет 100 тысяч пластин в месяц к следующему году. При стоимости одной пластины около 30 тысяч долларов переход на N2P обойдётся Qualcomm ещё дороже, даже если к моменту запуска Snapdragon 8 Elite Gen 6 ресурсы техпроцесса будут доступны. Это ударит по стоимости Android-флагманов, которые и так дорожают от года к году именно из-за стоимости чипов.
