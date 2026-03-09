Представлен защищенный ноутбук Oukitel RG14-P

Компания Oukitel пополнила ассортимент защищенным ноутбуков промышленной моделью RG14-P, одной из особенностей которой стало наличие солнечной панели для подзарядки. Новинка характеризуется основной батареей ёмкостью 3000 мАч, резервным аккумулятором на 5200 мАч с поддержкой 65-Вт быстрой зарядки, 14,1-дюймовым сенсорным дисплеем, предустановленной операционной системой Windows 11 и встроенным кемпинговым фонарём в виде опции.

Также был представлен планшет Oukitel RT10 с настраиваемым сканером распознавания отпечатков пальцев промышленного класса, быстрым сканером QR-кодов, батареей ёмкостью 25000 мАч, двумя 5-Вт динамиками, сверхъярким кемпинговым фонарем и встроенным проектором в версии Pro. Цены и дата начала продаж устройств пока не объявлены.