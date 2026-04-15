Ноутбук MSI Titan 18 HX A2WJ получил процессор Core Ultra 9 290HX

Компания MSI объявила о выпуске игрового ноутбука Titan 18 HX A2WJ, который базируется на 24-ядерном процессоре Intel Core Ultra 9 290HX с максимальной частотой до 5,5 ГГц. Новинка также оснащается дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU с 24 ГБ памяти GDDR7, одним слотом M.2 PCIe Gen5 x4 и тремя слотами PCIe Gen4 x4 для накопителей, двумя слотами для 128 ГБ оперативной памяти DDR5, 18-дюймовым экраном Mini LED с разрешением 3840:2400 точек, кадровой частотой 240 Гц, сертификацией VESA DisplayHDR 1000 и 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3, шестью динамиками Dynaudio с поддержкой Hi-Res Audio, двумя портами Thunderbolt 5 с поддержкой DisplayPort и Power Delivery 3.1, тремя разъемами USB 3.2 Gen2 Type-A и одним HDMI 2.1, портом Ethernet до 2,5 Гбит/с, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, клавиатурой с механическими переключателями Cherry с RGB-подсветкой, батареей ёмкостью 99,9 Втч и 400-Вт адаптером питания. Цены на конфигурации пока не раскрываются.