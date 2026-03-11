Цены на доступные ноутбуки резко возрастут в 2026 году

Стоимость комплектующих для ПК продолжает расти, что напрямую влияет на цены ноутбуков и может привести к их подорожанию почти на 40%. Хотя в некоторых регионах цены на оперативную память для настольных компьютеров начали стабилизироваться, стоимость памяти для ноутбуков резко выросла. Вместе с увеличением цен на SSD это уже приводит к заметному удорожанию ноутбуков, и ситуация может стать ещё хуже. Согласно новому отчёту аналитиков, если текущий дефицит компонентов сохранится, цены на массовые модели ноутбуков могут вырасти почти на 40%, и речь идёт не только о памяти и SSD.

По данным TrendForce, на стоимость ноутбуков сейчас особенно сильно влияют оперативная память и процессоры. Аналитики прогнозируют, что из-за дефицита памяти ноутбук стоимостью 900 долларов может подорожать примерно на 30%. Если же учитывать рост цен на процессоры, общее увеличение цены способно достигнуть примерно 40%. Рост цен на ноутбуки может начаться уже в первом квартале 2026 года, и подорожание, вероятно, не остановится после его завершения. Сообщается, что Intel уже повысила цены на свои бюджетные процессоры и решения предыдущих поколений более чем на 15%, поэтому в следующем квартале массовые ноутбуки могут подорожать ещё сильнее. Это, без всякого сомнения, приведёт к существенному снижению спроса со стороны покупателей, так как если раньше пользователь хотел модель за 900 долларов, то теперь ему придётся заплатить за тот же ноутбук около 1200 долларов.