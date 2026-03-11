Цены на доступные ноутбуки резко возрастут в 2026 году

По данным TrendForce, на стоимость ноутбуков сейчас особенно сильно влияют оперативная память и процессоры. Аналитики прогнозируют, что из-за дефицита памяти ноутбук стоимостью 900 долларов может подорожать примерно на 30%. Если же учитывать рост цен на процессоры, общее увеличение цены способно достигнуть примерно 40%. Рост цен на ноутбуки может начаться уже в первом квартале 2026 года, и подорожание, вероятно, не остановится после его завершения. Сообщается, что Intel уже повысила цены на свои бюджетные процессоры и решения предыдущих поколений более чем на 15%, поэтому в следующем квартале массовые ноутбуки могут подорожать ещё сильнее. Это, без всякого сомнения, приведёт к существенному снижению спроса со стороны покупателей, так как если раньше пользователь хотел модель за 900 долларов, то теперь ему придётся заплатить за тот же ноутбук около 1200 долларов.