Google представила Googlebooks

Компания Google анонсировала новую линейку ноутбуков под названием Googlebooks, которая выйдет этой осенью. Пока компания раскрыла лишь минимум деталей — тизер стал частью серии Android-анонсов в рамках Android Show. Однако уже ясно, что речь идёт о крупном новом проекте Google на рынке ноутбуков. Судя по всему, Googlebooks должны стать преемниками Chromebook, предложив более функциональную платформу на базе новой операционной системы, объединяющей Android и ChromeOS. Тем не менее некоторые подробности о Googlebooks уже известны. Новая платформа построена на технологической базе Android — ноутбуки будут работать с браузером Chrome и поддерживать запуск Android-приложений.

Более того, устройства смогут напрямую получать доступ к файлам со смартфона Android и запускать приложения прямо с телефона, позволяя пользователю не переключаться между устройствами. Одной из главных особенностей Googlebooks станет глубокая интеграция Gemini Intelligence — ИИ будет встроен практически во все элементы системы, включая курсор мыши. Для этого Google разработала функцию Magic Pointer. Если пользователь встряхнет курсор и наведет его на определенный объект на экране, система предложит контекстные действия. Например, можно быстро создать встречу, наведя курсор на дату в письме, или совместить изображения мебели и комнаты, чтобы визуализировать интерьер. Также Googlebooks получат ИИ-виджеты, которые компания одновременно представила для Android-смартфонов и часов Wear OS.
Обзор и тесты ThundeRobot Mix. Игровой мини-ПК с RTX 4060 и Intel Core i7
iRU Tactio 23.8 обзор, тесты и опыт эксплуатации моноблока для учебы и работы
GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeForce RTX 5070
Обзор и тесты GIGABYTE GAMING A18. Доступный 18-дюймовый игровой ноутбук
Обзор Thermaltake Massive Extreme. Тесты охлаждающей подставки для игрового ноутбука
