Apple будет использовать модемы Qualcomm 5G в будущих продуктах

Ранее компании Apple и Qualcomm объявили о соглашении, которое положило конец их давним судебным баталиям по всему миру.

Новая серия смартфонов Apple iPhone 12 оснащена модемами Qualcomm Snapdragon X55, что было обнаружено в видео разборки. В официальной дорожной карте компании также подробно описано использование моделей Qualcomm в будущих продуктах. Ещё компания Apple планирует использовать модем Snapdragon X60 в период с 1 июня 2021 года по 31 мая 2022 года, который был обнаружен в процессе урегулирования спора Apple и Qualcomm.

Аналогичным образом, производитель iPhone также намерен использовать еще не анонсированные модемы X65 и X70 в своих будущих продуктах, датируемых периодом с 1 июня 2022 года по 31 мая 2024 года