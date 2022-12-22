Apple будет собирать MacBook во Вьетнаме

Компания Apple годами собирает свою продукцию в Китае, но в последнее время бренду приходится отказываться от зависимости от Поднебесной. Дело в том, что в любой момент может случится очередной кризис отношений между США и Китаем, в результате чего последняя попадёт под санкции и тогда производить продукцию будет крайне проблематично. И чтобы немного снять с себя нагрузку, Apple решила построить во Вьетнаме новые производственные мощности, чтобы в конечном итоге собирать там MacBook нового поколения. Конечно, нельзя сказать, что это в корне изменит отношение к производителю и что компания откажется от китайских заводов, но это отличная возможность немного разбросать по миру свои заводы. В этом случае компания не так сильно будет зависеть от разных обстоятельств.

Здесь стоит отметить, что иногда случаются ситуации не только с санкциями, которые вынуждают компании приостанавливать производство. Иногда производители не могут выпускать продукцию из-за затоплений и природных катаклизмов, коронавируса и многих других факторов. И компания Apple очень разумно поступает, распределяя производство по различным странам по всему миру, потому что в конечном итоге это даст вам возможность получить даже более доступную продукцию, ведь всевозможные форсмажоры не будут закладываться в конечную стоимость продукции. Но сейчас мы ждём MacBook нового поколения и надеемся, что производитель покажет действительно интересное решение с мощным чипом.