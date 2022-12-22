Apple будет собирать MacBook во Вьетнаме

Компания Apple годами собирает свою продукцию в Китае, но в последнее время бренду приходится отказываться от зависимости от Поднебесной. Дело в том, что в любой момент может случится очередной кризис отношений между США и Китаем, в результате чего последняя попадёт под санкции и тогда производить продукцию будет крайне проблематично. И чтобы немного снять с себя нагрузку, Apple решила построить во Вьетнаме новые производственные мощности, чтобы в конечном итоге собирать там MacBook нового поколения. Конечно, нельзя сказать, что это в корне изменит отношение к производителю и что компания откажется от китайских заводов, но это отличная возможность немного разбросать по миру свои заводы. В этом случае компания не так сильно будет зависеть от разных обстоятельств.

Здесь стоит отметить, что иногда случаются ситуации не только с санкциями, которые вынуждают компании приостанавливать производство. Иногда производители не могут выпускать продукцию из-за затоплений и природных катаклизмов, коронавируса и многих других факторов. И компания Apple очень разумно поступает, распределяя производство по различным странам по всему миру, потому что в конечном итоге это даст вам возможность получить даже более доступную продукцию, ведь всевозможные форсмажоры не будут закладываться в конечную стоимость продукции. Но сейчас мы ждём MacBook нового поколения и надеемся, что производитель покажет действительно интересное решение с мощным чипом.
Xiaomi Mi Notebook Air 13 появился в продаже…
Компания Xiaomi дала старт китайским продажам ноутбука-трансформера Mi Notebook Air 13, который оценен в …
ASUS Zenbook 14 нового поколения получил CPU Ryzen 7 7730U…
Компания ASUS представила новое поколение ноутбука Zenbook 14 (UM3402), который основан на неизвестном пр…
Доступный ноутбук Acer Aspire 3 A315 получил APU Ryzen 3 732…
Компания Acer пополнила ассортимент ноутбуков моделью Aspire 3 A315-24P-R75B, которая при цене в 400 долл…
Ноутбук Infinix Inbook X2 Plus оценен от $400…
Компания Infinix представила ноутбук Inbook X2 Plus, базовая конфигурация которого оценена от 400 долларо…
ASUS ROG Zephyrus M16 готовится к релизу с NVIDIA RTX 40…
Некоторое время назад на просторах интернета появилась новость от поставщиков секретной информации о том,…
Новый Redmi G Pro с Intel Core i7 подешевел на $200…
Игровой ноутбук Redmi G Pro на чипе Intel Core i7 двенадцатого поколения был выпущен около трех месяцев н…
Представлен ноутбук Huawei MateBook D 14 SE 2022…
Компания Huawei пополнила ассортимент ноутбуков обновленной моделью MateBook D 14 SE, которая ранее оснащ…
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 Pro получил графику GeForce RTX 405…
Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью IdeaPad 5 Pro восьмого поколения, который получил…
Обзор Lenovo Legion 5 Pro – Идеальный ноутбук для геймераОбзор Lenovo Legion 5 Pro – Идеальный ноутбук для геймера
Обзор Acer Aspire Vero AV15-51-58JC. Тесты экологичного ноутбукаОбзор Acer Aspire Vero AV15-51-58JC. Тесты экологичного ноутбука
Обзор realme book RMNB 1002. Доступный ультрабук c быстрой зарядкой и 2K экраномОбзор realme book RMNB 1002. Доступный ультрабук c быстрой зарядкой и 2K экраном
Обзор ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY. Игровой ноутбук с Radeon RX 6800MОбзор ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY. Игровой ноутбук с Radeon RX 6800M
Обзор Honor MagicBook 16. Идеальный лэптоп для работы?Обзор Honor MagicBook 16. Идеальный лэптоп для работы?
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor