Apple будет вынуждена заплатить штраф в 38 миллиардов долларов

Это запрещено в рамках нового закона. И хотя размер нового штрафа пока что неизвестен, но по правилам местного законодательства компании могут быть оштрафованы на сумму до 10% от их годовой глобальной выручки, и до 20% за повторные нарушения. Учитывая выручку Apple за прошлый год, первый штраф может составить до 38 миллиардов долларов. Комиссия может объявить о штрафе уже в этом месяце, до ухода главы антимонопольного отдела Маргрете Вестагер, если верить данным издания Bloomberg. При этом пока что причины второго штрафа пока что не раскрываются, но можно предположить, что производитель решил не до конца следовать новым правилам ЕС, нарушив какие-то пункты, которые ограничивают монополию производителя в европейских странах. И за это теперь придётся немало заплатить.