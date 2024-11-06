Apple будет вынуждена заплатить штраф в 38 миллиардов долларов

Судя по всему, компания Apple вскоре станет первой компанией, которая получит штраф за нарушение Закона о цифровых рынках Европейского союза. По данным источников, Комиссия готовится наложить штраф на производителя iPhone после того, как выяснилось, что монопольные правила Apple ограничивали конкуренцию в App Store. Это происходит после того, как в марте текущего года ЕС уже оштрафовал Apple на 1,84 миллиарда евро за нарушение законодательства в регионе. По итогам расследования, начатого по жалобе Spotify, Комиссия пришла к выводу, что Apple ограничивала возможность разработчиков указывать пользователям на более дешёвые способы покупки товаров или услуг за пределами App Store.

Это запрещено в рамках нового закона. И хотя размер нового штрафа пока что неизвестен, но по правилам местного законодательства компании могут быть оштрафованы на сумму до 10% от их годовой глобальной выручки, и до 20% за повторные нарушения. Учитывая выручку Apple за прошлый год, первый штраф может составить до 38 миллиардов долларов. Комиссия может объявить о штрафе уже в этом месяце, до ухода главы антимонопольного отдела Маргрете Вестагер, если верить данным издания Bloomberg. При этом пока что причины второго штрафа пока что не раскрываются, но можно предположить, что производитель решил не до конца следовать новым правилам ЕС, нарушив какие-то пункты, которые ограничивают монополию производителя в европейских странах. И за это теперь придётся немало заплатить.
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