Ulefone Armor 24 Pro c АКБ на 22000 мАч вышел в России

Компания diHouse объявила о российском релизе защищённых смартфонов Ulefone Armor 24 Pro и Armor 22 Pro, которые оценены в 35 и 23 тысячи рублей соответственно. Первый смартфон получил батарею ёмкостью 22000 мАч, поддержку 66-Вт быстрой проводной зарядки, поддержку обратной зарядки, светодиодный фонарь яркостью 1000 лм, порт uSmart для подключения эндоскопа и микроскопа, 6,78-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, 6-нанометровую однокристальную систему MediaTek Helio G200, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, защиту от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69K, прочность по стандарту MIL-STD-810H, а также основную камеру и камеру ночного видения разрешением 64 Мп.

Armor 22 Pro отличается 6,58-дюймовым экраном, 8 ГБ ОЗУ, 128 или 256 ГБ встроенной памяти, аккумулятором на 6600 мАч, поддержкой 33-Вт зарядки и корпусом толщиной 15 мм.
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