Apple будет выпускать апдейты без ведома пользователя

В рамках вчерашнего мероприятия в рамках WWDC 2022 компания Apple кратко упомянула новое дополнение к своим инструментам безопасности, которое будет применяться к платформам iPhone, iPad и Mac, под названием Rapid Security Response. Подробностей о том, что такое Rapid Security Response не распространяются, но Apple обещает выпускать важные обновления безопасности, которые будут попадать на ваши устройства еще быстрее. В настоящее время пользователи iOS и macOS получают свои обновления безопасности с полными системными исправлениями, обычно с номерами версий .1 или .0.1, загрузка и установка которых может занять у пользователей довольно много времени.

Теперь Apple заявляет, что ее обновления Rapid Security Response включают важные улучшения безопасности, которые «могут применяться автоматически между стандартными обновлениями программного обеспечения». Издание MacRumors сообщает, что для пользователей, которые установили бета-версию iOS 16 для разработчиков, в разделе «Автоматические обновления» настроек «Установить файлы системы и данных» есть новый переключатель для применения новой конфигурации безопасности и файлов системных данных. В нем говорится, что «некоторые обновления могут вступить в силу только после перезагрузки iPhone», что предполагает, что некоторые из них не требуют перезагрузки. Это значит, что теперь компания Apple может выпускать апдейты системы безопасности в фоновом режиме без ведома пользователя и без необходимости перезагружать устройство.