Apple через 4 дня представит MacBook Air нового поколения

Согласно информации Марка Гурмана из информационного издания Bloomberg, Apple может представить огромное количество новинок на предстоящей конференции разработчиков WWDC на следующей неделе. Помимо слухов о гарнитуре смешанной реальности и обычных обновлениях операционных систем, компания, по мнению специалиста, официально представит сразу несколько компьютеров Mac, что, безусловно, отличные новости. Ранее Гурман сообщал о работе компании над ноутбуком MacBook Air с большим 15-дюймовым экраном и чипом M2, и возможно, это будет одна из новинок, которые компания представит на презентации WWDC.

В прошлом году на том же мероприятии компания Apple представила переработанный MacBook Air с M2, так что нет ничего удивительного в том, чтобы Apple снова использовала эту конференцию для анонса улучшенного MacBook Air с более крупным экраном. Кроме того, другой инсайдер также сообщил о том, что Apple тестирует пару новых Mac с чипом M2 Max и неанонсированным чипом M2 Ultra. По его данным, эти компьютеры могут быть новыми версиями Mac Studio, и учитывая, что Mac Studio уже более года не обновлялся и до сих пор имеет конфигурации с чипами M1 Max и M1 Ultra, возможно, Apple работает над улучшенными версиями этой модели. Так что данная презентация обещает быть крайне интересной, особенно для тех, кто весьма долго ждал новых ноутбуков и хочет получить передовое решение нового поколения. Будем ждать презентацию, которая намечена на 5 июня текущего года.