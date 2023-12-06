Apple добавила на старые iPhone поддержку Qi2

Когда речь идет о беспроводной зарядке, компания Apple, и это вполне логично, предпочитает использовать свою собственную технологию MagSafe. И все новые модели iPhone действительно предлагают эту технологию, но Apple хочет изменить ситуацию, чтобы предоставить поддержку этой же технологии зарядки и для старых смартфонов. Соответственно, компания решила добавить поддержку беспроводной зарядки Qi2 (это совместимая технология беспроводной зарядки) для более старых моделей iPhone посредством патчей операционной системы, так как на аппаратном уровне, естественно, сделать это невозможно. Благодаря обновлениЮ которое было представлено в iOS 17.2, беспроводная зарядка Qi2 теперь будет доступна для смартфонов серии iPhone 13 и серии iPhone 14.

Так что если у вас есть старый iPhone и вы хотите воспользоваться новейшей технологией зарядки, вам нужно сначала обновить операционную систему устройства. И это, безусловно, отличный шаг со стороны Apple, ведь добавление поддержки таких передовых функций для старых устройств всегда хороший ход — пользователи видят это и понимают, что можно смело покупать новые iPhone, ведь они в любом случае будут поддерживаться очень долго. Переход на стандарт беспроводной зарядки Qi2 предполагает множество улучшений (как и MagSafe), так как это тоже стандарт зарядки на основе магнитов, который позволит вам заряжать ваши устройства на довольно стильных и удобных зарядных станциях нового поколения в вертикальном формате.
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