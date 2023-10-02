Apple добавит ИИ-поиск в App Store

Появилась информация от надёжного источника, что компания Apple скоро интегрирует свой собственный поисковик в магазин приложений App Store и другие приложения, которые предустановлены на смартфонах и планшетах компании по умолчанию. Согласно данным инсайдера, команда разработчиков, которая создаёт систему поиска под руководством бывшего исполнительного директора Google Джона Джаннандреа, работает над углублённой интеграцией внутреннего поискового движка с кодовым именем Пегас в iOS и macOS. Более того, инсайдер уверяет, что поисковик может использовать инструменты генеративного искусства для формирования ответов на поставленные вопросы. Данная система позволит ИИ формировать красивый и понятный ответ для пользователя.

Пока что компания Apple не готова конкурировать с Apple в вопросе поисковой системы, которая работает глобально в интернете — на разработку таких алгоритмов нужны годы и очень много миллиардов долларов, которых у компании пока что нет. Но реализовать поиск внутри приложений или внутри своего магазина компания может — например, пользователь будет писать сообщение в духе найди десять шутеров или пять приложений для ведения заметок, а поиск будет при помощи ИИ генерировать ответ. Это очень интересное решение, потому что в данном сценарии Apple может использовать рекламные вставки и многое другое, дабы повышать продажи отдельных приложений или продавать места в выдаче. Но пока что это лишь проект на будущее.