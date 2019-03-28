Apple добавляет функцию ЭКГ в Watch Series 4

Apple начала выпускать обновление watchOS 5.2 для серии Watch Series 4 добавив функцию ЭКГ.

В серии Watch Series 4, впервые появившиеся в продаже в США в декабре, есть встроенные электроды. Они дают пользователям возможность получить ЭКГ, аналогичную ЭКГ которые используют в больницах, просто запустив приложение. Приложение посылает электрический сигнал в сердце пользователя и может сказать, является ли их ритм нормальным или если они испытывают нерегулярное сердцебиение, называемое мерцательной аритмией. Часы способны контролировать сердечный ритм пользователей в фоновом режиме и уведомлять их, если обнаруживает нарушения в сердце, которые могут привести к сердечной недостаточности или инсульту, что является одной из основных причин смерти по всему миру. Чтобы предотвратить ложные тревоги, они выдадут предупреждение только в том случае, если обнаружат ненормальные ритмы в течение пяти проверок в течение 65 минут.