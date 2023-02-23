Apple готовит A17 Bionic на 3 нанометрах

Некоторое время назад поставщики секретной информации сообщили нам достаточно интересные новости о том, что компания Apple якобы заказала у производителя микрочипов TSMC партию процессоров, которые будут произведены по технологическому процессу в 3 нанометра. Здесь стоит отметить, что информация очень похожа на правдивую, потому что у TSMC уже есть производственные мощности, способные справляться с поставленной задачей, при этом у Apple давно есть желание выйти на новый уровень производительности собственных чипов. И сегодня мы обнаружили очередное подтверждение тому, что эта информация является правдой — компания заказала массу кремниевых пластин, из которых вырезают микрочипы, чтобы произвести процессоры A17 Bionic.

Это будут мобильные процессоры нового поколения, которые получат повышенную производительность при пониженном потреблении энергии. Соответственно, производитель с A17 Bionic может использовать один из двух сценариев — пользователь либо получает при той же производительности, что и у прошлого поколения процессоров, большее время автономной работы, либо производитель выжимает из свежего технологического процесса максимум возможностей, оставляя то же время автономной работы. Будем ждать новостей по этому вопросу, потому что сейчас всё это находится на уровне слухов, но если это правда, то новый флагман компании Apple будет обладать просто безумной производительностью при очень низком потреблении энергии.