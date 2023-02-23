Apple готовит A17 Bionic на 3 нанометрах

Некоторое время назад поставщики секретной информации сообщили нам достаточно интересные новости о том, что компания Apple якобы заказала у производителя микрочипов TSMC партию процессоров, которые будут произведены по технологическому процессу в 3 нанометра. Здесь стоит отметить, что информация очень похожа на правдивую, потому что у TSMC уже есть производственные мощности, способные справляться с поставленной задачей, при этом у Apple давно есть желание выйти на новый уровень производительности собственных чипов. И сегодня мы обнаружили очередное подтверждение тому, что эта информация является правдой — компания заказала массу кремниевых пластин, из которых вырезают микрочипы, чтобы произвести процессоры A17 Bionic.

Это будут мобильные процессоры нового поколения, которые получат повышенную производительность при пониженном потреблении энергии. Соответственно, производитель с A17 Bionic может использовать один из двух сценариев — пользователь либо получает при той же производительности, что и у прошлого поколения процессоров, большее время автономной работы, либо производитель выжимает из свежего технологического процесса максимум возможностей, оставляя то же время автономной работы. Будем ждать новостей по этому вопросу, потому что сейчас всё это находится на уровне слухов, но если это правда, то новый флагман компании Apple будет обладать просто безумной производительностью при очень низком потреблении энергии.
Смартфон Realme 10s оценили в 155 долларов …
Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Realme 10s, которая обойдется в 155 долларов за …
Флагман Oppo Find X6 показали на фото …
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился фотографиями инженерного образца смартфона Oppo Fi…
Poco X5 получит очень яркий экран …
Известный достоверными утечками информатор Судханшу Амбхоре опубликовал изображение с характеристиками см…
Смартфон iQOO 11 Pro получит 200-Мп камеру …
Авторитетный инсайдер Ишан Агарвал поделился подробностями о флагманском смартфоне iQOO 11 Pro, который е…
Смартфоны Realme 10 Pro стали бестселлером в Китае …
Компания Realme отчиталась результатами по итогам первой недели продаж смартфонов Realme 10 Pro и Realme …
Опубликовано 200-Мп фото на Samsung Galaxy S23 Ultra…
Авторитетный информатор Ice Universe опубликовал фрагменты трех фотографий, сделанных на флагманский каме…
Продажи смартфонов упали на 11%…
В последнее время рынок смартфонов развивается семимильными шагами, но это касается исключительно анонсов…
Samsung Galaxy S23 Ultra, как оказалось, сильно царапается…
Новые смартфоны компании Samsung только недавно отправились в официальную продажу, а уже сегодня появилас…
Обзор HUAWEI Mate Xs 2. Надежный смартфон с гибким экраномОбзор HUAWEI Mate Xs 2. Надежный смартфон с гибким экраном
Обзор Philips Xenium E227. Кнопочный телефон с настольной зарядной станциейОбзор Philips Xenium E227. Кнопочный телефон с настольной зарядной станцией
Обзор realme 9i 4/128 ГБ. Бюджетный смартфон с невероятной автономностьюОбзор realme 9i 4/128 ГБ. Бюджетный смартфон с невероятной автономностью
Обзор itel Vision 3 Plus. Емкий аккумулятор, NFC, экран 90 Гц и 4/64 памятиОбзор itel Vision 3 Plus. Емкий аккумулятор, NFC, экран 90 Гц и 4/64 памяти
Лучший Apple iPhone в 2022 году. Снижение цен на смартфоны в России, самое время братьЛучший Apple iPhone в 2022 году. Снижение цен на смартфоны в России, самое время брать
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor