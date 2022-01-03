Apple готовит AirPods Pro второго поколения

Возможно, вам не придется так сильно беспокоиться, если вы потеряете свои наушники — они, предположительно, будут включать в себя зарядный футляр, который может издавать звуки, как и AirTags. Возможно, вам нужно будет только «пинговать» свои наушники, чтобы найти их на тротуаре. С другой стороны, каким бы точным ни был Куо, мы пока не будем рассчитывать на поддержку сторонних форматов без потерь. До предполагаемого запуска еще несколько месяцев, и Apple может отменить или отложить свои планы. Хотя, конечно, с учетом сказанного, подобная стратегия обновления имела бы смысл. Хотя AirPods Pro по-прежнему имеет такие преимущества, как активное шумоподавление и силиконовые вкладыши, последние стандартные AirPods намного ближе по качеству звука и функциям (например, пространственный звук), предлагая при этом более длительное время автономной работы и более низкую цену.