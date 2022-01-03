Apple готовит AirPods Pro второго поколения

Теперь, когда AirPods третьего поколения предлагают некоторые из тех же функций, что и AirPods Pro, чем Apple выделит свои беспроводные наушники более высокого класса? Видимо, за счет дальнейшего улучшения качества звука. Согласно информации издания 9to5Mac, известный аналитик Минг-Чи Куо утверждает, что Apple запускает осенью AirPods Pro второго поколения с поддержкой звука Apple Lossless (ALAC). К сожалению, нет упоминания о поддержке других форматов передачи аудио без потерь, но, по слухам, обновление, по крайней мере, гарантирует, что вы можете слушать Apple Music (и локально сохраненные песни ALAC) без ущерба для качества. Куо также ожидает, что обновленные AirPods Pro будут предлагать «новый форм-фактор».

Возможно, вам не придется так сильно беспокоиться, если вы потеряете свои наушники — они, предположительно, будут включать в себя зарядный футляр, который может издавать звуки, как и AirTags. Возможно, вам нужно будет только «пинговать» свои наушники, чтобы найти их на тротуаре. С другой стороны, каким бы точным ни был Куо, мы пока не будем рассчитывать на поддержку сторонних форматов без потерь. До предполагаемого запуска еще несколько месяцев, и Apple может отменить или отложить свои планы. Хотя, конечно, с учетом сказанного, подобная стратегия обновления имела бы смысл. Хотя AirPods Pro по-прежнему имеет такие преимущества, как активное шумоподавление и силиконовые вкладыши, последние стандартные AirPods намного ближе по качеству звука и функциям (например, пространственный звук), предлагая при этом более длительное время автономной работы и более низкую цену.