Apple готовит AirPods с сенсорным экраном на кейсе

Сегодня поставщики секретной информации заявили, что компания Apple, скорее всего, разрабатывает новый чехол для будущих беспроводных наушников AirPods с сенсорным экраном. Миниатюрный экран может предложить множество функций, связанных с потреблением мультимедиа и не только. На сегодняшний день AirPods и AirPods Pro имеют довольно стандартный беспроводной зарядный кейс, который доступен только в белом цвете. Последний патент Apple подчеркивает наличие у зарядного кейса AirPods небольшого экрана на задней стороне, который предназначен для управления музыкой. Патент был подан Apple в правительственную патентную организацию в США под названием «Устройства, методы и взаимодействия с графическим интерфейсом на корпусе наушников».

Это означает, что зарядный футляр будет иметь все необходимые компоненты для внешнего сенсорного дисплея, посредством которого пользователь сможет управлять контентом на смартфоне. Например, пользователь сможет просто взять в руки этот кейс, прокрутить треки, выбрать громкость или даже переключить эквалайзер, не прикасаясь к самим наушникам или к смартфону. Это очень удобная штука, потому что пользователям, естественно, не всегда удобно смотреть на свой смартфон в повседневной жизни для переключения треков, тогда как зарядный кейс можно и достать из кармана. Правда, стоит напомнить, что Apple получает много патентов, но половина из них не добираются до релиза в конечном итоге, что тоже стоит учитывать.