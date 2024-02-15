Apple готовит ИИ-модули в процессоре для iPhone 16

По данным издания Economic Daily News, предстоящие чипы A18 и M4 от Apple для iPhone и Mac соответственно будут обладать существенно улучшенной производительностью нейронного движка с дополнительными ядрами для работы с технологиями на базе искусственного интеллекта. Нейронный движок с большим количеством ядер имеет множество преимуществ, поскольку он позволяет выполнять задачи искусственного интеллекта и машинного обучения быстрее и без необходимости выходить в облако. Данное обновление аппаратного обеспечения будет крайне полезным для генеративных функций искусственного интеллекта, которые представят в iOS 18.

Например, сейчас компания работает над широким спектром инструментов вроде Keyframer, которые позволяют пользователям анимировать изображения на основе текстовых команд. И если Apple действительно планирует представить эти новшества в линейке iPhone 16, улучшенный нейронный движок может обеспечить более качественную обработку на устройстве. Apple также планирует крупное обновление своего цифрового помощника, который в настоящее время уступает Google Assistant. Но для этого нужны большие языковые модели и множество улучшений, которые позволят выдавать пользователю то, что ему на самом деле интересно. Будем надеяться, что производитель работает в этом направлении — чем больше на рынке ИИ, тем проще будет выполнять различные виды работ, особенно в области обработки данных, где нужно оценивать массивы информации.
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