Apple готовит OLED-ноутбук на 2024 год

Согласно новому отчету отраслевого аналитика Росса Янга из Display Supply Chain Consultants, Apple планирует выпустить модели MacBook и iPad, оснащенные обновленными OLED-дисплеями. Эти новые дисплеи должны появиться на рынке где-то в 2024 году. Все более вероятно, что Apple выпустит 13,3-дюймовый OLED-ноутбук в 2024 году в дополнение к 11-дюймовому OLED-дисплею и 12,9-дюймовому iPad Pro. Ожидается, что это будет MacBook Air, но потенциально он может стать MacBook, MacBook Pro или новой категорией. Аналитик предполагает, что Apple либо представит новую категорию MacBook, либо обновит MacBook Air или MacBook Pro. Учитывая, что MacBook Air был недавно обновлен в этом году, новый MacBook Pro или новая категория MacBook кажутся более вероятными сценариями. Однако вполне вероятно, что эта информация изменится в 2024 году.

Между тем, как 11-дюймовые, так и 12,9-дюймовые модели iPad Pro с OLED-дисплеями могут использовать технологию отображения, называемую «тандемным стеком», которая должна повысить долговечность панели при одновременном снижении энергопотребления на 30%. Кроме того, ожидается, что OLED-панели Apple будут иметь переменную частоту обновления для повышения эффективности. 14- и 16-дюймовые MacBook Pro от Apple — единственные ноутбуки, которые Apple предлагает с OLED-дисплеями, которые Apple называет «Liquid Retina XDR». В недавнем отчете говорилось, что Apple работает над 15-дюймовым MacBook Air. Согласно этому отчету, также есть планы на 12-дюймовый MacBook меньшего размера.