Apple готовит Siri выполнять задачи в автономном режиме

Новая патентная заявка «Offline Personal Assistant», поданная Apple, позволит Siri работать без интернета. В настоящее время, когда Siri разговаривает с пользователем iPhone, информационный запрос отправляется на серверы Apple, где он преобразуется в текст. Как только правильный ответ будет получен на сервере backend, он будет отправлен на устройство iOS пользователя.

Apple предлагает обрабатывать речь и текст непосредственно на устройстве. Выслушав запрос пользователя, смартфон сможет определить задачу с помощью встроенной обработки языка, а затем выполнить ее. Используя ряд модулей для обработки естественного языка, речи и диалога, некоторые задачи, заданные Siri, можно было бы использовать на борту iPhone вместо того, чтобы полагаться на Интернет для доступа к серверу.

Даже если устройство iOS может обрабатывать встроенную обработку для Siri, запрос или задание все равно можно отправить на сервер, если доступно интернет-соединение. Имея как доступную, так и оперативную обработку, система будет оценивать два результата, чтобы определить, какой из них следует использовать в конечном итоге. Последние чипы A-серии включают нейронный процессор Neural Engine, который поддерживает машинное обучение.