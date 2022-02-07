Apple готовит более доступные варианты MacBook

Когда прошлой осенью Apple обновила линейку MacBook Pro, она оставила модель начального уровня в покое. С тех пор ходили слухи, что компания работает над новой версией компьютера, в котором будет использоваться новый чип M2. Благодаря Марку Гурману из Bloomberg у нас теперь есть представление о том, чего ожидать от компании. В последнем выпуске своего информационного бюллетеня Power On Гурман говорит, что он ожидает, что модель вряд ли будет включать в себя технологию отображения ProMotion, используемую в MacBook Pro 2021 года, а это означает, что он не будет поддерживать переменную частоту обновления до 120 Гц для более плавной прокрутки. Мини-светодиодная подсветка, по-видимому, также не рассматривается, поэтому не ожидайте, что дисплей базовой модели станет таким же ярким, как экраны его аналогов.

Внутреннее хранилище — еще одна область, где вам, возможно, придется пойти на компромисс, если вы решите купить новую модель. По словам Гурмана, Apple планирует выпустить как минимум четыре компьютера Mac с процессором M2 в 2022 году. Помимо вышеупомянутого MacBook Pro, компания, как сообщается, готовится обновить MacBook Air, 24-дюймовый iMac и Mac Mini начального уровня, чтобы включить новейшие версия собственного кремния. Есть также сообщения о том, что компания работает над 27-дюймовым iMac Pro, который будет оснащен чипами M1 Pro и Max. Осталось только подождать, пока производитель проведет свою очередную презентацию, и тогда решить, стоит ли ноутбук денег или нет.