Apple готовит более лёгкую версию умных часов Watch Ultra

В сентябре компания Apple проведёт своё специальное мероприятие, где, по всей вероятности, будет представлена новая линейка смартфонов iPhone 15, а также новые модели Apple Watch. Линейка iPhone 15 в этом году получит значительные обновления в аппаратной части, в то время как информации о серии Apple Watch Series 9 пока мало. Предполагается, что компания интегрирует в умные часы нового поколения совершенно новые датчики и сделает небольшие изменения в дизайне. Вдобавок к Apple Watch Series 9 компания должна официально представить и новое поколение умных часов Apple Watch Ultra, которые, если верить информации инсайдеров, получат более лёгкий корпус по сравнению с текущей моделью. Стоит напомнить, что в настоящее время Apple Watch Ultra весят всего 61,3 грамма. Если вы считаете, что это уже достаточно легко, то нужно отметить, что 41-мм модель Apple Watch Series 8 весит всего 32 грамма.

Это означает, что Apple должна приложить много усилий, чтобы сделать Apple Watch Ultra легче. Apple Watch Ultra значительно крупнее, чем Apple Watch Series 8, и дополнительный вес оправдан как минимум большим количеством компонентов и корпусом из титана. Возможно, для уменьшения веса устройства компания может перейти к использованию 3D-печатных механических компонентов. Эти напечатанные детали позволят Apple значительно снизить вес носимого устройства. Также специалисты отмечают, что остальные внутренние компоненты устройства, возможно, будут производиться с использованием той же технологии, что и в текущей модели.