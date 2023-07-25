Apple готовит более лёгкую версию умных часов Watch Ultra

В сентябре компания Apple проведёт своё специальное мероприятие, где, по всей вероятности, будет представлена новая линейка смартфонов iPhone 15, а также новые модели Apple Watch. Линейка iPhone 15 в этом году получит значительные обновления в аппаратной части, в то время как информации о серии Apple Watch Series 9 пока мало. Предполагается, что компания интегрирует в умные часы нового поколения совершенно новые датчики и сделает небольшие изменения в дизайне. Вдобавок к Apple Watch Series 9 компания должна официально представить и новое поколение умных часов Apple Watch Ultra, которые, если верить информации инсайдеров, получат более лёгкий корпус по сравнению с текущей моделью. Стоит напомнить, что в настоящее время Apple Watch Ultra весят всего 61,3 грамма. Если вы считаете, что это уже достаточно легко, то нужно отметить, что 41-мм модель Apple Watch Series 8 весит всего 32 грамма.

Это означает, что Apple должна приложить много усилий, чтобы сделать Apple Watch Ultra легче. Apple Watch Ultra значительно крупнее, чем Apple Watch Series 8, и дополнительный вес оправдан как минимум большим количеством компонентов и корпусом из титана. Возможно, для уменьшения веса устройства компания может перейти к использованию 3D-печатных механических компонентов. Эти напечатанные детали позволят Apple значительно снизить вес носимого устройства. Также специалисты отмечают, что остальные внутренние компоненты устройства, возможно, будут производиться с использованием той же технологии, что и в текущей модели.
Часы Huawei Watch 4 оценили в $450…
Компания Huawei провела глобальную презентацию смарт-часов Huawei Watch 4 и Watch 4 Pro, которые появятся…
Google Pixel Watch 2 представят вместе с Pixel 8…
Сетевые инсайдеры поделились подробностями о дате выхода второго поколения умных часов Google Pixel Watc…
Apple готовит к релизу умные часы Watch Series 9…
Вместе с новой серией смартфонов iPhone 15, Apple планирует анонсировать и новые умные часы Apple Watch S…
Представлены часы Honor Watch 4…
Компания Honor пополнила ассортимент смарт-часов моделью Honor Watch 4, которая станет доступна для покуп…
Представлены часы Moto Watch 200…
Компания Motorola пополнила ассортимент умных часов моделью Moto Watch 200, цена и дата начала продаж ко…
Обзор NO.1 DT8 Pro. Недорогие умные часы в духе Apple Watch…
В наше распоряжение попали новые умные-часы DT8 Pro от NO.1. Как и в случае с DT8 Ultra, за основу для вн…
Представлены бюджетные часы Noise Colorfit Plus 3…
Компания Noise пополнила ассортимент смарт-часов моделью Colorfit Plus 3, дизайн которой схож с Apple Wat…
Представлены смарт-часы Mobvoi TicWatch Pro 5…
Компания Mobvoi пополнила ассортимент умных часов моделью TicWatch Pro 5, которая оценена в 350 долларов.…
Обзор Kieslect Ks Smart Calling Watch. Умные часы с AMOLEDОбзор Kieslect Ks Smart Calling Watch. Умные часы с AMOLED
Обзор NO.1 DT8 Pro. Недорогие умные часы в духе Apple WatchОбзор NO.1 DT8 Pro. Недорогие умные часы в духе Apple Watch
Обзор HUAWEI WATCH 4 Pro. Брутальные умные часы с eSIMОбзор HUAWEI WATCH 4 Pro. Брутальные умные часы с eSIM
Apple Watch Ultra на Android в народном исполнении. Обзор DT8 Ultra +Apple Watch Ultra на Android в народном исполнении. Обзор DT8 Ultra +
Обзор Amazfit GTS 4. Изящные умные часы с продвинутым техническим оснащениемОбзор Amazfit GTS 4. Изящные умные часы с продвинутым техническим оснащением
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor