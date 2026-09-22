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Часы Vivo WATCH 6 оценили в 150 долларов

Компания Vivo пополнила ассортимент умных часов моделью WATCH 6, которая получила 45-мм корпус толщиной 9,5 мм из аэрокосмического титанового сплава и нержавеющей стали 316L в зависимости от версии. Новинка также характеризуется защитой от воды от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, водонепроницаемостью уровня 5 ATM, защитным сапфировым стеклом, 1,47-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 466:466 точек, контрастностью 100000:1, кадровой частотой 60 Гц, рамкой толщиной 1,49 мм и пиковой яркостью 3500 нит, поддержкой двухчастотной GNSS-навигации, высокоточным сенсорным комплексом для измерения ЧСС и уровня кислорода в крови, функцией обнаружения нарушений сердечного ритма на основе пульсовой волны, батареей ёмкостью 505 мАч с автономностью до 21 дня, модулями Bluetooth 5.4 и NFC, микрофоном, динамиком и предустановленной операционной системой Blue OS 4.0. Цена Vivo WATCH 6 на дебютном китайском рынке стартует от 150 долларов.

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