Apple готовит доступный MacBook Air

На протяжении нескольких месяцев западные журналисты спекулировали на новости о том, что в этом году компания Apple выпускать новых ноутбуков уже не будет. Однако оказалось, что с большой долей вероятности американский гигант всё же будет выпускать ноутбуки, но речь не о каком-то прорывном устройстве, которое способно существенно изменить положение на рынке, а о предельно доступном решении, которое будет делать продажи. Ведь ни для кого не секрет, что сейчас на рынке ноутбуков заметен огромный спад, который сказался в том числе и на компании Apple. Если верить информации и аналитиков, то продажи ноутбуков компании Apple упали на 30% по сравнению с предыдущим годом, а ведь он тоже был далеко не самым лучшим.

Для того, чтобы выровнять уровень продаж, в компании Apple приняли решение создать доступный ноутбук, который будет продаваться лучше, чем модели по 1500 долларов. Пока что не совсем понятно, на чём именно будет экономить компания Apple, но, скорее всего, речь идёт про ноутбук вроде MacBook Air, который получит самый простой дисплей, достаточно простой процессор, клавиатуру старого поколения и всё в таком духе. Правда, даже в этом случае сложно представить, что ноутбук будет стоить дешевле 1000 долларов, а даже эту цену сложно назвать настолько доступной, чтобы все побежали покупать ноутбуки нового поколения. Но это хорошие новости для тех, кто хотел купить себе ноутбук перед Новым годом, и при этом не планировала отдавать за него слишком много денег.