Apple готовит доступный MacBook Air

Для того, чтобы выровнять уровень продаж, в компании Apple приняли решение создать доступный ноутбук, который будет продаваться лучше, чем модели по 1500 долларов. Пока что не совсем понятно, на чём именно будет экономить компания Apple, но, скорее всего, речь идёт про ноутбук вроде MacBook Air, который получит самый простой дисплей, достаточно простой процессор, клавиатуру старого поколения и всё в таком духе. Правда, даже в этом случае сложно представить, что ноутбук будет стоить дешевле 1000 долларов, а даже эту цену сложно назвать настолько доступной, чтобы все побежали покупать ноутбуки нового поколения. Но это хорошие новости для тех, кто хотел купить себе ноутбук перед Новым годом, и при этом не планировала отдавать за него слишком много денег.