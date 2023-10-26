Apple готовит доступный MacBook Air

На протяжении нескольких месяцев западные журналисты спекулировали на новости о том, что в этом году компания Apple выпускать новых ноутбуков уже не будет. Однако оказалось, что с большой долей вероятности американский гигант всё же будет выпускать ноутбуки, но речь не о каком-то прорывном устройстве, которое способно существенно изменить положение на рынке, а о предельно доступном решении, которое будет делать продажи. Ведь ни для кого не секрет, что сейчас на рынке ноутбуков заметен огромный спад, который сказался в том числе и на компании Apple. Если верить информации и аналитиков, то продажи ноутбуков компании Apple упали на 30% по сравнению с предыдущим годом, а ведь он тоже был далеко не самым лучшим.

Для того, чтобы выровнять уровень продаж, в компании Apple приняли решение создать доступный ноутбук, который будет продаваться лучше, чем модели по 1500 долларов. Пока что не совсем понятно, на чём именно будет экономить компания Apple, но, скорее всего, речь идёт про ноутбук вроде MacBook Air, который получит самый простой дисплей, достаточно простой процессор, клавиатуру старого поколения и всё в таком духе. Правда, даже в этом случае сложно представить, что ноутбук будет стоить дешевле 1000 долларов, а даже эту цену сложно назвать настолько доступной, чтобы все побежали покупать ноутбуки нового поколения. Но это хорошие новости для тех, кто хотел купить себе ноутбук перед Новым годом, и при этом не планировала отдавать за него слишком много денег.
В России представили обновленные ноутбуки MagicBook 14 и Mag…
Бренд HONOR представил новые ноутбуки HONOR MagicBook 14 и HONOR MagicBook X 16 Pro. Оба устройства поста…
Ноутбук Lenovo Legion R7000 2023 получит APU Ryzen R7 7735H…
Компания Lenovo объявила, что уже в конце этого месяца будет официально представлен игровой ноутбук Legio…
Представлен ноутбук Lenovo Savior Y7000P 2023…
Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью Savior Y7000P 2023, которая станет доступна для п…
Apple проведёт презентацию 31 октября…
Вчера компания Apple официально заявила, что 31 октября будет проведена внеочередная презентация, на кото…
Как выбрать игровой ноутбук?…
Выбор игрового ноутбука может стать сложной задачей, учитывая количество технических параметров, котор…
Ноутбук Lenovo YOGA Pro 14s получил CPU Core i9-13900H…
Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью YOGA Pro 14s, которая оценена от 1205 долларов. Н…
Представлен игровой ноутбук Colorful Hidden Star P16…
Сетевые источники сообщают о выходе геймерского ноутбука Colorful Hidden Star P16, который оценен в Китае…
Ноутбук Lenovo Legion Y9000P получил новую версию …
Компания Lenovo представила новую конфигурацию ноутбука Legion Y9000P, которая может похвастаться 14-ядер…
Обзор HIPER Dzen YB97KDOK. Недорогой ноутбук для повседневных задач на Core i3-1115G4Обзор HIPER Dzen YB97KDOK. Недорогой ноутбук для повседневных задач на Core i3-1115G4
Обзор HONOR MagicBook X 16 (BRN-F56). Ноутбук для работы в офисе и в поездкахОбзор HONOR MagicBook X 16 (BRN-F56). Ноутбук для работы в офисе и в поездках
Обзор Huawei MateBook 14s 2023. Ноутбук бизнес-класса с экраном на 120 ГцОбзор Huawei MateBook 14s 2023. Ноутбук бизнес-класса с экраном на 120 Гц
Российский ноутбук для учебы и работы. Обзор FPLUS Flaptop I-Series FLTP-5i5-8256-WРоссийский ноутбук для учебы и работы. Обзор FPLUS Flaptop I-Series FLTP-5i5-8256-W
Обзор Tecno MegaBook T1. Легкий ноутбук для учебы и работы с Core i5-1035G1Обзор Tecno MegaBook T1. Легкий ноутбук для учебы и работы с Core i5-1035G1
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor