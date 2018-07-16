Apple готовит iPhone 9

Появилась информация о том, что новый смартфон компании Apple будет называться iPhone 9. Это вполне логично, ведь производитель просто перепрыгнул через девятый номер и сразу показал iPhone десять, который удивил всех своим дизайном. Теперь есть мнение, что компания покажет девятую модель, а X обновит до версии Plus, после чего линейка вновь будет выпускаться под правильными номерами. Пока что это только слухи и никто не может с уверенностью сказать, что будет именно так, а не иначе. С другой стороны, если производитель планирует выпустить Apple iPhone 9, то почему бы и нет. Устройство получит точно такой же дисплей, как на флагмане, плюс более простую камеру и стоимость около 800 долларов. с этим гаджетом уже можно будет конкурировать — потенциальные конкуренты именно на ценник и давят. Посмотрим в октябре.