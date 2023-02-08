Apple готовит игровой ноутбук

Сегодня инсайдеры поделились с нами, пожалуй, самой неожиданной новостью за всё это время — поставщики секретной информации сообщают, что компания Apple планирует выпустить устройство, которое будет нацелено в первую очередь на геймеров. В компании заявили, что на текущий момент рынок ААА-видеоигр приносит огромные деньги, при этом производителю ничего не мешает выпустить своё решение и получить огромную аудиторию геймеров, готовых из года в год платить за новые мощные решения бренда. Безусловно, мы относимся к этой новости с огромной долей скептицизма, потому что никто не воспринимает компьютеры Apple в роли игровых решений, да и сама компания ранее в этом направлении никогда не работала, что, конечно, вынуждает сомневаться.

С другой стороны, стоит напомнить, что некоторое время назад компания решила выпускать ноутбуки и компьютеры на своих собственных процессорах на базе ARM-архитектуры. Тогда тоже все говорили, что у производителя ничего не получится и что на самом деле реализовать такие ноутбуки будет сложно, да и софт нужно переписывать, но прошло всего три года и можно уверенно говорить, что Apple в этом вопросе победила. Так что ничего не мешает производителю просто взять и впустить игровой ноутбук в уже готовом корпусе MacBook Pro с более производительной видеокартой и через три года покорить и этот сегмент. И на самом деле мы будем только рады, потому что конкуренция всегда играет на руку потенциальному покупателю тех же ноутбуков.
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