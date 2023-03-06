Apple готовит к релизу 20 миллионов iPhone SE 4

С продажами iPhone 14 у компании Apple случилась серьёзная проблема — производитель хотел сделать минимум изменений в прошлом поколении смартфонов и продавать их с тем же уровнем популярности, но пользователи не купились. Оказалось, что смартфон за такие деньги с теми же характеристиками, что и в iPhone 13, мало кого интересуют. И теперь появилась новая интересная информация о том, что компания Apple планирует произвести 20 миллионов смартфонов iPhone SE 4, которые будут очень сильно похожи на то, что представила компания в базовой версии iPhone 14, только с более простым чипом, системой камер и прочими упрощениями. При этом пользователь получает достаточно качественный корпус, большой дисплей и множество дополнительных бонусов.

Например, стоит отметить, что iPhone SE 4 будет продаваться заметно дешевле собратьев, при этом он предоставляет доступ к операционной системе, которая работает просто отлично, плавно и без каких-либо трудностей, плюс все приложения и видеоигры тоже будут доступны. Да, процессор будет слабее, чем у смартфонов нового поколения, но стоит понимать, что этого всё равно будет предостаточно для того, чтобы играть в игры с комфортом, пользоваться социальными сетями и так далее. Так что многие пользователи, которых не устроила цена на iPhone 14, должны подождать релиза iPhone SE 4, чтобы посмотреть на то, что компания подготовила поклонникам более доступных версий смартфона. Это может оказаться крайне интересным решением.
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