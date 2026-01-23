Apple готовит к релизу ИИ-пин с Siri на борту

В новом отчёте инсайдеров говорится, что компания Apple работает над компактным ИИ-пином размером примерно с AirTag. Если устройство всё же доберётся до рынка, оно станет первым продуктом Apple, изначально построенным вокруг искусственного интеллекта, и, вероятно, будет использовать обновлённого чат-бота Siri. По информации издания The Information, носимое устройство пока находится на стадии разработки, однако проект может столкнуться с задержками или вовсе быть закрыт. Сообщается, что ИИ-пин будет иметь круглую форму и внешне почти повторять AirTag как по размеру, так и по дизайну, сочетая алюминий и стекло в конструкции. На фронтальной части, по слухам, разместят широкоугольную и сверхширокоугольную камеры, а также 3 микрофона и встроенный динамик.

Для физического управления предусмотрена кнопка на боковой грани, но большинство команд будут отдаваться голосом. Ещё устройству приписывают поддержку видеозаписи, съёмки фотографий, распознавания окружающих звуков и воспроизведения аудио. Также ожидается наличие беспроводной зарядки, но это уже второстепенно. Пока неясно, будет ли Apple предлагать этот ИИ-пин как аксессуар к уже существующим продуктам или продавать его как отдельное устройство. Предполагаемая дата анонса — 2027 год, однако, как уже отмечалось, проект могут отложить или полностью отменить. Всё дело в том, что устройства такого формата уже выходили и набрать аудиторию им не удалось, что ставит Apple перед выбором.