Apple готовит к релизу MacBook Pro 16

Некоторое время назад представители компании Apple заявили о том, что планируют выпустить в продажу новый ноутбук на своем собственном процессоре. К сожалению, пока что официальных анонсов так и не произошло, а инсайдеры сообщают, что производитель готовит к запуску новый ноутбук MacBook Pro 16, который будет продаваться за вполне разумные деньги, но новый ARM-процессор все же не получит. Вероятно, производитель просто не успел выпустить достаточное количество процессоров, а значит, пора представить минорное обновление ноутбука с новым железом от компании Intel, а потом уже думать над тем, чтобы запустить свой собственный процессор в массовую продажу. Правда, пока что это только слухи и на деле все может быть совсем иначе.