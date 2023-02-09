Apple готовит к релизу Watch Series X

Достаточно долго инсайдеры обещают потенциальным покупателям умных часов от компании Apple, что они получат более продвинутое решение с большим дисплеем, но производитель пока что не спешит работать в этом направлении. Но сегодня мы получили достаточно интересную информацию о том, что Apple Watch Series X всё же выйдут в 2024 году и это будут умные часы с большой диагональю дисплея. Правда, пока что никаких точных характеристик о новом устройстве нет, так что если вы надеетесь увидеть диагональ или разрешение в ближайшем будущем, то этого точно не будет. Производитель сейчас находится на довольно раннем этапе разработки гаджета и все детали будут известны скорее зимой следующего года. Но некоторые намёки, конечно, есть уже сейчас.

Например, инсайдеры уверены, что производитель сделает ставку именно на диагональ дисплея, так что ожидать каких-то иных преимуществ просто не стоит, тем более, что уже есть часы Ultra. Корпус будет тот же, ремешки и дизайн — тоже, но диагональ станет больше. Учитывая, что уже сейчас многие пользователи носят умные часы на руке и даже умудряются отвечать на сообщения прямо с них, увеличенная диагональ позволит немного упростить данный процесс взаимодействия. С другой стороны, такими темпами пользователи скоро будут носить на своей руке смартфоны и отвечать на сообщения не с компактного устройства, а с достаточно большого гаджета, который при этом не выглядит таким уж удобным. Не всем это нравится, но большинству — подходит.
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