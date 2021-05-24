Apple готовит к релизу новый iPod Touch

Прошло несколько лет с тех пор, как Apple выпустила обновленный iPod Touch, а теперь, похоже, компания может выпустить новое поколение данного устройства. В отчете, исходящем от Стива Мозера из Macrumors в качестве источника цитируется пользователь AppleLe257, а также представлены некоторые рендеры грядущего устройства, созданные пользователем с именем Apple_Tomorrow. Судя по предоставленным рендерам, предстоящий iPod Touch кажется очень похожим на недавно выпущенную серию iPhone 12 — с квадратными краями и Face ID для разблокировки устройства. Это будет первое крупное изменений дизайна плеера примерно за восемь лет, поскольку дизайн iPod Touch практически не менялся после модели пятого поколения в 2012 году. Помимо добавления технологии распознавания лиц неизвестно, что еще компания планировала внедрить в это устройство нового поколения.

Мы ожидаем, что Apple увеличит размер экрана с 4 до 5,4 дюйма, аналогично размеру iPhone 12 Mini. Учитывая, что продукт предназначен для прослушивания музыки, мы также ожидаем, что компания сохранит разъем для наушников 3,5 мм —функцию, которую Apple удалила из серии iPhone несколько лет назад. Однако еще неизвестно, что производитель не самом деле запланировал. Модель iPod Touch, доступная в настоящее время, стоит 199 долларов США. Будет интересно посмотреть, сохранит ли Apple аналогичный ценник на модель нового поколения или повысит цену. Обратите внимание, что на данный момент это всего лишь слухи, поэтому отнеситесь к этой информации с долей недоверия.