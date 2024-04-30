Apple готовит к релизу процессор М4

Компания Apple, по информации сразу нескольких инсайдеров, активно работает над тем, чтобы выпустить процессор М4 нового поколения уже в этом году. На текущий момент эта информация официально никем не подтверждается и на самом деле сложно сказать будет ли производитель идти на данный шаг, но поставщики секретной информации считают, что это вполне реально. Дело в том, что сейчас у производителя достаточно низкие продажи ноутбуков и планшетных компьютеров. Это связано в том числе с тем, что никаких существенных инноваций на рынке не происходит уже достаточно давно — планшет, который вы купили пять лет назад, не сильно проигрывает планшету, который можно купить буквально сейчас. Из-за этого многие не горят желанием покупать планшет или ноутбук за большие деньги.

Новый процессор с повышенной производительностью и модулем для обработки искусственного интеллекта мог бы изменить ситуацию. Всё же решения на базе искусственного интеллекта обладают приличным спросом среди покупателей — сейчас нет инструментов, которые бы не задействовали ИИ. Соответственно, пользователи могли бы обратить внимание на ноутбук с новым процессором, если только на этой платформе они смогли бы получить доступ к искусственному интеллекту, который упростит их жизнь. Другое дело, что на рынке уже полно ноутбуков, способных справиться с аналогичной задачей, и на самом деле это никак на их продажи не повлияло. Потому что многие сервисы работают в облаке, а не локально на ноутбуке.
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