Apple готовит к релизу складной iPhone Ultra

Первый складной смартфон Apple, с огромной долей вероятности, появится этой осенью, наряду с iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. И хотя на просторах интернета смартфон уже не первый год называют iPhone Fold, так как это очень звучное название и оно сразу даёт понять, о каком смартфоне идёт речь, новые слухи указывают на то, что его на самом деле назовут iPhone Ultra. Причина смены названия заключается в том, что производитель хочет выпустить в этом году сразу несколько Ultra-устройств, которые будут получать самые передовые фишки, но при этом будут продаваться по очень высокой цене. По слухам, iPhone Ultra будет стоить от 10000 юаней, что примерно равно 1446 долларам по текущему курсу, а самая дорогая версия обойдется в более чем 20000 юаней или около 2893 долларов.

Начальная модель будет дешевле, чем ожидалось, если этот слух подтвердится, но пока непонятно, почему разница между самой дешёвой и самой дорогой моделью настолько велика. Возможно, всё дело в объёме встроенной и оперативной памяти, но пока что это лишь предположение, которое сложно доказать или опровергнуть. Кроме того, есть сомнения относительно того, что складной смартфон iPhone Ultra будут продавать всего за 1500 долларов — всё же на данный момент топовый флагман бренда без складного дисплея стоит лишь немного дороже. Возможно, производитель так хочет привлечь внимание аудитории на старте продаж — стоит дождаться официальной презентации и посмотреть на реальные цены для мирового рынка.
